Mustafa Çulcu'dan "Net penaltı" açıklaması

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Antalyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirirken, hakem kararlarıyla ilgili de yorumlarda bulundu.

Antalyaspor Trabzonspor'a çelme taktı

Çulcu, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki takım için üretkenlik, pozisyon ve oyun adına olumlu bir şey söyleyemeyeceğimiz sıkıcı geçen ilk yarı tam bitiyor derken son dakikada ayağı kayan Oulai'nin hatasında topu kapan Van de Streek'in golü herkesi hareketlendirdi. Bu hareketlenme ikinci yarıya hızlı giren Trabzonspor'un lehine 53'te verilen net penaltı ile daha da yükseldi. Öyle ki Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, verdiği tepkiden dolayı ihraç oldu.

"OĞUZHAN ÇAKIR KENDİNİ YENİLEMİŞ"

Trabzonspor'un 2. yarı oyun isteği, iştahı ve oyunda ağırlığı vardı. İkinci penaltıyı Onuachu gole çeviremeyince galibiyet kaçtı.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın bazı faul kararlarını Antalyasporlu oyuncular beğenmedi ama iyiydi. 51'de yüksek topa Onuachu kafa ile vururken Veysel Sarı'nın arkadan vücutla yaslanması faul değil ama önden hamlede geç kalan Hüseyin'in savurduğu tekme Onuachu'nun göğsüne geliyor; net penaltı. Oğuzhan Çakır, kendini yenilemiş. Uzun zaman sonra ilk defa VAR'a bırakmadan sahada doğru penaltı verdi. Tepkiler gelince Hüseyin'e sarıyı unuttu. 77'de yan top ceza alanı içi çok kalabalık, hakemin görme şansı yoktu. Hava topunda Hüseyin, topu bilerek sağ el ile oynuyor net penaltı. VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. Hakem, gerilen oyunda zaman zaman zorlansa da çok başarılıydı."