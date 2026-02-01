Mustafa Çulcu: Penaltıyı ver be kardeşim

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Opoku (kendi kalesine), Victor Osimhen (penaltı), Gabriel Sara ve Mauro Icardi (penaltı) attı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 49 yaparak liderliğini sürdürdü.

MUSTAFA ÇULCU'DAN DEĞERLENDİRME

Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray - Kayserispor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın atağında Ahmed Kutucu'nun şutu, hemen önündeki Katongo'nun eline çarptı.

Hakem Kayatepe, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitti.

Kayatepe, Katongo'nun dizinden sekip doğal konumda olmayan koluna çarptığını belirledi ve beyaz noktayı işaret etti.

''PENALTIYI VER BE KARDEŞİM''

Mustafa Çulcu, hakem Adnan Deniz Kayatepe için ''Penaltıyı ver be kardeşim. VAR'a gitmeden ver'' ifadelerini kullandı.