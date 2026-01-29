Mustafa Çulcu: Penaltı yok göstermediği kartlar var

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenildiği Manchester City maçını değerlendirdi.

Okan Buruk'un kritik hatasını açıkladı

Çulcu, Sabah'taki yazısında "İlkay ve Lemina oyuna giremeyince M.City, orta alana ve topa sahip oldu. Merkezden yaptıkları hücumlarda çok etkili oldular. Bağımsız savunma yapan Abdülkerim ile Jakobs'un arasında geniş alan bulan Haaland iki kez yokladı, üçüncüde golü buldu. Arkada kalan Abdülkerim itmeye çalışsa da nafile. Haaland'ın yüzünü kaleye döndürdün bir kere, geçmiş ola! Galatasaray ilk yarıda bir pozisyon hariç Osimhen'i topla buluşturamadı. Ama ikinci yarıya daha istekli başladılar. Okan hoca aksayan oyuncuların yerine değişiklikler yaptı ama değişen bir şey olmadı. Manchester City oyun kontrolünü maç boyunca elinde tuttu, istediği gibi oynadı ve sonuç aldı" yorumunu yaptı.

"BARIŞ OFSAYT DEĞİLDİ"

İspanyol Alejandro Hernandez 43 yaşında UEFA elit hakemi. Oynatma isteği iyi de bir-iki net faulü ve sarı kartı atlaması kötü. Galatasaray hücumunda rakip ceza alanında 40'ta çok önemli bir pozisyon buldu. Lemina'nın yüksek pasında Abdülkerim ofsayttı ama topa sahip olan Barış ofsayt değildi. 2 nolu yardımcı hatalı bayrak kaldırdı. Sallai'ye kontrolsüz hareketinde Marmaoush'a ve 58'de Jakobs'un umut vadeden atağını kestiği için Cherki'ye göstermediği net sarı kartlar var. 90+1'de Yunus ile Foden mücadelesinde penaltı yok, devam kararı doğru. Hakemi zorlayan pozisyonun olmadığı maçı 18 faul ve 1 sarı kartla tamamladı. Çok rahattı ve başarılıydı."