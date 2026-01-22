Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Atletico Madrid maçını değerlendirirken, hakemi öve öve göklere çıkardı.

Galatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladı

1-1 biten maçta Galatasaray'ın kazandığı 1 puanın çok değerli olduğunu belirten Çulcu, Sabah'taki yazısında "Abdülkerim ve Eren aynı hava topuna kafa vuramadılar, arkada boşta kalan Simeone kafayı vurdu, golü attı. Kabul edilemez hataydı. Galatasaray'ın yenilen bu hatalı gole rağmen oyundan düşmeyip çabuk toparlanması beraberliği getirdi. Sörloth çıkınca Galatasaray savunma merkezi biraz da olsa rahatladı ve top yapmaya başladı. Klasik beklentilerin aksine 60'tan sonra oyundan düşmek yerine öne çıkan daha etkili bir Galatasaray seyrettik. Kazanılan bir puan sıralama için çok değerli" yorumunu yaptı.

"MUHTEŞEM BİR HAKEM YÖNETİMİ"

Mustafa Çulcu, karşılaşmanın hakemi için de şu ifadeleri kullandı:

"İstvan Kovacs, UEFA Elit kategori 41 yaşında Romanya'da spor eğitmeni, Avrupa liglerinde 3 finali de yönetmiş çok deneyimli, sakin ve atletik bir hakem. Sezon başı Fenerbahçe-Feyenoord (5-2) maçını yönetmişti. Bu kez ülkemize gelirken yanına 38 yaşında UEFA 2. kategori FIFA hakemi olan öz kardeşi Szabolcs Roland Kovacs'ı 4. hakem almış. Sözlü ikazla girdiği maçın hemen başında otoritesini gösterdi. 53'te Galatasaray'ın penaltı beklediği Sane-Hancko pozisyonunda devam kararı doğru. Kovacs oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Sanki maçı yapay zeka yönetiyor gibi faul ve kartlarda hiç hata yapmadı. Oyuna ve oyunculara yaklaşımı ders niteliğindeydi. Şiir gibi muhteşem bir hakem yönetimi seyrettik."