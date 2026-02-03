Mustafa Çulcu: Amed maçından sonra ihanet! Net bir kırmızı kart skandal bu

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Kocaelispor-Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

Çulcu, "Geçen hafta Sivas-Amedspor maçında yaşananlardan sonra Alper Akarsu'yu bu maça atamak bu işi bilmemek, futbola ve hakemliğe ihanet demektir" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe dönülmez akşamın ufkundaydı hesabı Tedesco ödedi

A Spor'daki programda konuşan Çulcu, "Skriniar'ın yaptığı kötü bir harekettir. Net bir kırmızı karttır. Hakem göremeyebilir. VAR golün tekrarını izliyorsa AVAR da bunu takip edecek. Bunlar bunu gözden kaçırdılarsa ben de bu hakemleri gözden çıkarırım. Bu bir skandaldır" dedi.

"NE OLACAK EY HAKEMLER?"

Çulcu, Sabah'taki yazısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Skriniar'ın yüzüne elini illegal kullanan Rivas'a sarı çıkaramadı. Oosterwolde faul bekledi, hakem vermedi. Talisca topsuz alanda ellerini Show'un yüzüne illegal kullandı. Hakem de yardımcı da görüyor ama sarı kartı veremiyorlar, iyice ezildiler. Oyun sadece bu tedavide 3.10 dakika durdu. Hakem 3 dakika ilave etti. Bu hakemler oyunu saatinde başlatmayı, ilave dakikaları layıkıyla ilave etmeyi bilmiyorlar. İlk yarı 52.51'de bitti. Golden sonra topsuz alanda Alvarez'e yaptığı harekette Linetty'ye gösterdiği sarı doğru da Alvarez'in ihracı gerektiren o hareketi ne olacak ey hakemler? Talisca'yı ve Alvarez'i pas geçip Linetty'ye sarı verince hakeme, kuruma ne güven ne saygı kaldı! Skriniar'ın gol sevinci sonrası edep yerini tutarak tribünlere yaptığı hareket net kırmızıydı. Hadi sahadakiler yakalayamadı, VAR protokolünde maç süresi içinde bunu "gözden kaçan ihlaller" olarak hakemi VAR'a çağırıp, izlettirip gereğini yapmaları gerekiyordu ama VAR ve AVAR cesaret edip protokolün gereğini yapamadı; korktular, safa yattılar. Fauller, kartlar, verilenler, verilmeyenler, doğru kararları verecek yüreğe sahip olmayan saha, VAR ve AVAR hakemlerinin rezil performanslarını seyrettik."