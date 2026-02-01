Muşspor maçına dikkat çeken tahmin: 5-0

Muşspor maçına dikkat çeken tahmin: 5-0
TFF 2. Lig'in kritik maçında Somaspor sahasında Muşspor'u konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren konuk ekip taraftarlarından dikkat çeken maç tahminleri geldi.

TFF 2. Lig’de kritik haftalardan biri yaşanıyor.
2. Lig Kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Muşspor, bugün deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde şehirde büyük bir heyecan hakim. Taraftarlar, takımlarının sahadan galibiyetle ayrılacağına yürekten inanıyor.

BURSASPOR LİDER

Bursaspor'un liderliğini sürdürdüğü ligin kaderini etkileyecek mücadelede Muşspor, “mutlak 3 puan” parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik heyet ve futbolcuların hazırlıkları tamamlanırken, Soma Nazım Yavuz Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak karşılaşma için taraftarlar ekran başına geçti.

ORTAK BEKLENTİ: FARKLI GALİBİYET

Haber49’un mikrofonlarına konuşan sarı-beyazlı taraftarlar, skor tahminlerini dile getirdi. Ortak görüş, Muşspor’un kazanacağı yönünde oldu. Kimisi farklı galibiyetler beklerken, kimisi de gol atacak futbolcuları öne çıkardı.

Öne çıkan tahminler: 5-0

  • Mehmet Hamza: “Muşspor 3-0 alır.”
  • Hasan Ahmet Kandemir: “Muşspor 2-0 kazanır.”
  • Yasin Kandemir: “2-0 veya 2-1 olur, Seçim Can gol atar.”
  • Fuat Bala: “2-1 Muşspor alır, golleri Ersel ve Reşo atar.”
  • Tayyip Özcan: “3-1 kazanırız, Ersel, Seçim Can ve Bilal Budak gol atar.”
  • Erdal: “5-0 Muşspor alır.”
  • Yasin Çökmez: “3-1 kazanırız, tüm futbolcularımız iyi oynuyor.”
  • Muhammed Ali: “3-0 ya da 4-0 olur, Ersel Aslıyüksek gol atar.”

Muşspor taraftarları, Somaspor deplasmanından üç puanla dönüleceğine inanıyor.
Şehirdeki ortak beklenti, takımın kritik virajı galibiyetle geçmesi yönünde.

