Muslera Galatasaray'ı unutamadı

Galatasaray'da efsaneleşen file bekçisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay basınından Ovacion'a özel röportaj verdi.

Fernando Muslera, Galatasaray'ı da unutmadı ve eski takımına övgü dolu sözlerde bulundu.

''HAYATIMDA ALDIĞIM EN İYİ KARARDI''

Galatasaray'dan övgüyle bahseden Muslera, "Rekabet açısından çok küçümsenen bir ülkeye gitmek, kişisel olarak aldığım en iyi karardı. Çok uzun yıllar oynadığım, başka bir seviyede stadyumları olan muhteşem bir lig. Galatasaray, hem spor hem de hayatımda ikinci evim. İki çocuğum orada doğdu ve bugün sahip olduğum bu aileyi orada kurmaya başladım." dedi.

Konuşmasını sürdüren tecrübeli kaleci, "Galatasaray ile de kulüpler arası bir anlaşmamız var ve bu beni çok mutlu ediyor. Estudiantes hariç, şu anda çok güzel bir süreçten geçiyoruz. Beni yetiştiren ve birinci ligde oynama fırsatı veren Wanderers ve daha önce bahsettiğim Galatasaray gibi kulüpler arasında bir anlaşma olması ve birbirimizi güçlendirmemiz bana büyük bir sevgi ve şefkat veriyor." ifadelerini kullandı.

PENAROL'E NEDEN TRANSFER OLAMADI?

Penarol'e gerçekleşmeyen transferi hakkında konuşan Muslera, "Kısa bir süre önce Diego Aguirre ve kulübün bazı yöneticileri açıklamalarda bulundu. Açıkçası, müzakerelerde hatalar yaptıklarını ve bunu kabul ettiklerini söylediler. Teknik direktör de aynı şeyi söyledi ve kulüp içinde beni istemeyen kişiler olduğunu belirtti.

Bu nedenle eşimle konuştuk, çünkü Estudiantes'te durum tam tersiydi. Estudiantes'in durumu ortaya çıktığında, bir hafta içinde ön sözleşme imzalamıştık, yani Estudiantes'in bana olan sevgisi, isteği ve beni kadrosuna katma arzusu Peñarol'unkinden çok daha fazlaydı. Ayrıca, Estudiantes beni her zaman biraz çekmiştir, nedenini bilmiyorum, bağlantısını bilmiyorum, ama Estudiantes'in ideolojisini her zaman sevmişimdir. Bugün yaşadıklarımdan sonra, kariyerimin sonuna yaklaşırken doğru kararı verdiğimi anlıyorum.

''BİR YIL DAHA KALMA SEÇENEĞİM VARDI''

Eğer ekonomik nedenler önceliğim olsaydı Türkiye'de kalırdım. Bir yıl daha kalma seçeneğim vardıama ben Güney Amerika'ya dönme kararı aldım. Yani, bu karar daha çok yakın olmak, kulüpler arasındaki bağlar nedeniyle verildi. Sportivo Bella Italia ile birlikte büyüyoruz, bu güzel bir proje ve ben daha çok bu yönüne odaklandım, ekonomik nedenlere değil'' yorumunu yaptı.