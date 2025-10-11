Muhammet Furkan dünyaları kaldırdı: Norveç'e Türk damgası

Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'na milli haltercimiz Muhammet Furkan Özbek damgasını vurdu. Türk sporcular şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Forde kentindeki Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, Muhammed Furkan Özbek ile tarihi bir başarıya imza attı.

DÜNYA REKORU KIRDI

Olimpiyat oyunlarnına göre yenilenen kilo kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 65 kilo erkeklerde yarışan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, toplamda 324 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı.

Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu

Muhammed Furkan, koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getirdi.

Kadınlar kategorisinde Cansel Özkan, erkekler kategorisinde de Yusuf Fehmi Genç, 1'er bronz madalya elde etti.