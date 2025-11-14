Montella'dan bahis açıklaması

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek, maç öncesi açıklamalar yaptı.

MONTELLA'DAN BAHİS AÇIKLAMASI

İtalyan teknik adam bahis konusu ile ilgili, "Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem." dedi.

Konuşmasını sürdüren Montella, "Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Yarın her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı." ifadelerini kullandı.

Montella'nın diğer sözleri şu şekilde:

"Yarın sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık." "Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız.""6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik." "Bu maçı çok önemli görüyoruz kendi yolculuğumuzda. İspanya maçına bir hazırlık olarak görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz." "Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple yarınki maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir." "İrfan Can Kahveci, burayı her şekilde hak ettiğini bize gösterdi. Maalesef kulübünde kadro dışı. Umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür. Dünya Kupası'nda kendisine ihtiyacımız olacak."

İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ