Montella Juventus'ta: Kenan Yıldız detayı

Yayınlanma:
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya Serie A ekibi Juventus'u ziyaret etti ve Kanan Yıldız ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'daki kulüp ziyaretlerine Juventus ile devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Juventus'un Torino kentindeki tesislerine giden Montella, kulübün sportif direktörü Marco Ottolini, futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, teknik direktör Luciano Spalletti ile ekibi ve A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız'la bir araya geldi.

RUSSO VE POLINO İLE JUVENTUS ANTRENMANINI TAKİP ETTİ

İtalyan teknik adamın Juventus ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da yer aldı. Üç isim, daha sonra da takımın antrenmanını izledi. Montella, Russo ve Polino, yarın da Inter Kulübünü ziyaret edecek.
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

