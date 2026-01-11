Mısır yarı finale çıktı: Rakibi belli oldu

Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ni 3-2 yenen Mısır, yarı finale çıktı ve final biletini almak için Senegal ile karşı karşıya gelecek.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

3-1'LİK SKORLA KAZANAN MISIR

Karşılaşmanın 4. dakikasında Omar Marmoush'un golüyle 1-0 öne geçen Mısır, 32. dakikada Rami Rabia ile farkı 2'ye çıkardı.
Fildişi Sahili, Ahmed Fatouh'ın 40. dakikada kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirse de 52. dakikada Muhammed Salah, Mısır'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

Fildişi Sahili'nin 73. dakikada Guela Doue'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdiği karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Mısır, yarı finale yükseldi.
Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başlarken, Rams Başakşehir'den Christopher Operi ise yedekler arasında yer aldı.

MISIR'IN RAKİBİ SENEGAL

Mısır, yarı finalde Senegal ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise ev sahibi Fas ile Nijerya karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

