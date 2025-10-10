Millilerden tarihi fark

Yayınlanma:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i 101-40'lık skorla mağlup etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen IWBF Avrupa Şampiyonası başladı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, buradaki ilk maçında ev sahibi Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.

EV SAHİBİNİ RAHAT GEÇTİK

Ay-yıldızlılar parkeden 101-40'lık skorla üstün gelerek şampiyonaya galibiyetle başladı.

MÜCAHİT GÜNAYDIN'DAN 20 SAYI

Milli basketbolculardan Mücahit Günaydın, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ay-yıldızlı ekipte Ahmet Efetürk 17, Uğur Toprak ise 16 sayı kaydetti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Milli takım, grubundaki diğer maçlarını sırasıyla İspanya, Almanya, Polonya ve Avusturya ile yapacak. 11 Ekim Cumartesi günü İspanya ile karşılaşacak olan millilerimizin maçı TSİ 12.30'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
