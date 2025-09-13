Millilerden 2 madalya

Millilerden 2 madalya
Kadın milli atıcılardan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde takım halinde 2 bronz madalya.

İspanya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, trap ve skeet kadınlar takım disiplinlerinde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonda Rümeysa Pelin Kaya ve Dilara Bedia Kızılsu'dan oluşan Kadın Milli Trap Takımı bronz madalya elde etti.

Türkiye'yi skeet kadınlar takım disiplininde temsil eden Çiğdem Özyaman Özenir ve Aylin Sarmat Yücel de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

