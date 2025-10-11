Milliler sahasında İspanya'ya kaybetti

Yayınlanma:
Özel maçta İspanya ile karşılaşan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takım sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile İspanya karşı karşıya geldi.

İSPANYA’YA MAĞLUP OLDUK

Derince Belediye Stadı'nda oynanan maçta milliler sahadan 3-1’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

TEK GOLÜMÜZ HASAN EGE’DEN GELDİ

Ay-yıldızlıların golünü 31. dakikada Hasan Ege Akdoğan attı. İspanya'nın gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Alexis Ciria ile 51 ve 65. dakikalarda Antonio Fernandez kaydetti.

b97ffcfc2b124ca0a322bdac268ddc7d-t.jpg

SAMET AYBABA DA İZLEDİ

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ

Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Gölcük Şehir Stadı'nda Portekiz ile oynayacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Spor
