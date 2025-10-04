Milli takım Fransa'yı 9-1 yendi: Yarı finale yükseldi
Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Fransa'yı 9-1 yenen milli takım, adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Fransa'yı yenerek yarı finale yükseldi.
FRANSA'YA ACIMADI: 9-1 YENEREK EZDİ GEÇTİ
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, Fransa'yı 9-1 mağlup ederek tur atladı.
SEVDA ALTUNOLUK 8 GOL ATTI
Milli sporcu Sevda Altunoluk, karşılaşmada 8 gol atarak galibiyete önemli katkı verdi.
Ay-yıldızlı takım, yarı finalde Finlandiya–Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak. Mücadele bugün saat 18.30’da oynanacak.
YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Kadın Milli Takımı, Macaristan'ı 10-0, Polonya'yı ise 11-1 yenerek A Grubu'nu lider bitirdi.
Beş maçta beş galibiyet alan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Fransa'yı da yenerek 6'da 6 yapmayı başardı.