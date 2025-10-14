Milli takım çeyrek finalde
Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
İSPANYA, ALMANYA VE POLONYA'YA KAYBETTİK
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda grup aşaması tamamlandı. A Grubu'nda yer alan Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Bosna Hersek'e karşı oynadığı ilk maçı 101-40 kazandıktan sonra İspanya'ya 56-55, Almanya'ya uzatmada 88-82, Polonya'ya da 79-74 yenildi.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİK
Gruptaki son müsabakasında Avusturya'yı 83-49 mağlup eden ay-yıldızlılar, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.
Milliler Kocaeli'de mağlup oldu: Sabri Sarıoğlu sürprizi
RAKİBİMİZ BÜYÜK BRİTANYA OLDU
Türkiye, 16 Ekim Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında, 5'te 5 yaparak B Grubu lideri olan Büyük Britanya ile karşılaşacak.