Milli takım çeyrek finalde

Yayınlanma:
Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı çeyrek finalde.

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

İSPANYA, ALMANYA VE POLONYA'YA KAYBETTİK

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda grup aşaması tamamlandı. A Grubu'nda yer alan Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Bosna Hersek'e karşı oynadığı ilk maçı 101-40 kazandıktan sonra İspanya'ya 56-55, Almanya'ya uzatmada 88-82, Polonya'ya da 79-74 yenildi.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİK

Gruptaki son müsabakasında Avusturya'yı 83-49 mağlup eden ay-yıldızlılar, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

RAKİBİMİZ BÜYÜK BRİTANYA OLDU

Türkiye, 16 Ekim Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında, 5'te 5 yaparak B Grubu lideri olan Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

