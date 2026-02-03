Milli kadın atletler pistin ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Milli kadın atletler pistin ortasında saç saça baş başa birbirine girdi
İstanbul’daki Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama yarışması kavga nedeniyle yarıda kaldı. Milli atletler Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında başlayan tartışma saç saça kavgaya dönüştü. Olay sırasında antrenör Cüneyt Yüksel ile eski atlet Arda Eriş de yumruklaştı. Her iki sporcu diskalifiye edildi.

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, üç adım atlama yarışmasında yaşanan kavga nedeniyle gündeme geldi. Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz ile Avrupa yedincisi Sedef Çevik arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İki milli atletin saha ortasında saç saça kavga etmesi, salondaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

SEVGİLİSİ DE KURUL BAŞKANI İLE KAVGA ETTİ

Olay yalnızca sporcularla sınırlı kalmadı. Tuğba Danışmaz’ın saha kenarındaki erkek arkadaşı, eski atlet Arda Eriş ile Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Cüneyt Yüksel arasında da yumruklu kavga yaşandı. Gerginlik nedeniyle yarışmalara ara verildi.

Salonun karışmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Asbaşkan Ayşegül Baklacı ve ENKA Spor Genel Müdürü Ekrem Ay devreye girerek tarafları ayırdı. Sözcü'nün haberine göre; tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı belirtildi.

'Afgan Kadınlara Özgürlük' mesajı diskalifiye getirdi'Afgan Kadınlara Özgürlük' mesajı diskalifiye getirdi

DİSKALİFİYE OLDULAR

Hakem heyeti, yaşananlar üzerine 26 yaşındaki Tuğba Danışmaz ve 22 yaşındaki Sedef Çevik’i diskalifiye etti. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun olayla ilgili disiplin sürecini başlattığı, ek yaptırımların gündemde olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

