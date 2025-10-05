Milli bilardocu Sinem Kökten’den altın madalya

Milli bilardocu Sinem Kökten’den altın madalya
Yayınlanma:
Milli bilardocu Sinem Kökten, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası finalinde Yvonne Ullmann-Hybler'i 5-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli bilardocu Sinem Kökten, Hollanda’nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası finalinde Almanya’dan Yvonne Ullmann-Hybler’i 5-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 5 SET KAZANDI!

Kadınlar 10 Top kategorisinde mücadele eden milli sporcu, final karşılaşmasına kötü bir başlangıç yaptı. Rakibinin üstün oyununa karşı ilk dört seti kaybeden Kökten, pes etmeyerek tarihi bir geri dönüşe imza attı.

KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!

Üst üste kazandığı beş setle mücadeleyi 5-4’e getiren milli sporcu, büyük bir başarıya imza atarak kariyerinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

