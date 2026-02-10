Messi'nin Barcelona planını duyurdular

Yayınlanma:
Kariyerini Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi'nin Barcelona planı ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın, sözleşmesi bittikten sonra Barcelona'ya dönerek kulüp yönetiminde aktif rol almayı ve başkanlık seçimlerinde aday ya da destekleyici olmayı planladığı ifade edildi.

MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı.
Barcelona'nın efsane oyuncusu Lionel Messi'nin İspanyol devi ile ilgili planı ortaya çıktı.

BAŞKANLIK İÇİN KOLLARI SIVADI

Fichajes'te yer alan habere göre; Lionel Messi, beş yıl sonra yapılacak Barcelona başkanlık seçimlerinde bizzat aday olmayı veya aday olacak bir isme yönetimsel olarak destek vermeyi planlıyor.
38 yaşındaki futbolcunun, Inter Miami ile sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya yerleşip kulüp işlerine dahil olmayı düşündüğü iddia edildi.

MLS'TE ŞOV YAPIYOR

Lionel Messi, MLS'teki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.
2025 sezonunda 28 maçta 48 gol katkısı veren Arjantinli yıldız, Inter Miami'yi zirveye yükselmesinde başrol oynadı.
Normal sezon ve play-off sürecinde imza attığı rekorlarla sahnenin en belirleyici ismi olduğunu yeniden gösteren Messi, oyunun temposunu kontrol eden ve sonucu doğrudan etkileyen performansıyla MLS’te adeta ayrı bir kulvara çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

