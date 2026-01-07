Mert Günok 2.5 yıllık imza attı

Mert Günok 2.5 yıllık imza attı
Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok, Fenerbahçeli oldu. Tecrübeli kalecinin 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Beşiktaş'ta önce kaptanlığı alınan, sonra da kadro dışı bırakılan Mert Günok, eski takımı Fenerbahçe ile anlaşmıştı.
Mert Günok, siyah beyazlı kulüpten ayrılmasının ardından Fenerbahçe'yle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
36 yaşındaki kalecinin sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından imzayı attığı belirtilri.

YARIN ANTRENMANA ÇIKACAK

Futbola Fenerbahçe'de başlayan Mert Günok, 2015 yılında Bursaspor'a transfer olmuştu. Ayrılırken "Tekrar döneceğim" diyen Mert, daha sonra Başakşehir, son olarak da Beşiktaş'ta oynadıktan sonra sözünü tutmuş oldu.

2024/11/08/hbfb.jpg2021-2025 yılları arasında oynadığı Beşiktaş'ta başarılı dönem geçiren Mert, A Milli Takım'ın da 1 numaralı kalecisi konumuna yükselmişti.

Mert Günok'un yeni takımı belli olduMert Günok'un yeni takımı belli oldu

30'dan fazla milli olan Mert, Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından gözden düşmüş, yerine Ersin Destanoğlu kaleye geçmişti.
Mert Günok'un Fenerbahçe'yle Samandıra'da ilk antrenmana yarın çıkacağı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

