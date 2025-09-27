Mersin'de Süper Lig'de 7 yerli 7 yabancı

Mersin'de Süper Lig'de 7 yerli 7 yabancı
Basketbolda Mersin Spor yeni sezona galibiyetle başlamak isterken Genel Menajeri Cihan Mumcuoğulları iddialı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Glint Manisa Basket'i yenerek sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk haftasında yarın saat 18.00'de Glint Manisa Basket'e konuk olacak Mersin Spor, kentteki antrenmanlarını tamamladı.

Mersin Spor Genel Menajeri Cihan Mumcuoğulları, takım olarak yeni sezon hazırlıklarını verimli geçirdiklerini söyledi.

En iyi 5'i ve rotasyonu bulmak için hazırlık maçlarına çıktıklarını dile getiren Mumcuoğulları, şöyle konuştu:

"Sezona hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buna uygun bir kadro kurduk. 7 yabancı, 7 yerli sporcumuz var. 6'sı geçen seneden kalan, kemik kadro diyebileceğimiz sporcular. Avrupa tecrübesi olan sporcular tercih ettik. 2-3 kulvarı götürebilecek bir ekibimizin olduğunu düşünüyorum."

HEDEF GALİBİYET

Mumcuoğulları, lige galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirterek, "Manisa yepyeni bir kadroyla sezona hazırlandı. Kolay deplasman olmayacaktır. İncelediğim kadarıyla mücadeleci ve enerjik bir kadro oluşturdular. Biz de çok deneyimli, bu ligde ikinci senesi olan bir kadroyuz. Galibiyetle dönebileceğimizi ümit ediyorum. Sahaya çıkıp en iyi mücadeleyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

