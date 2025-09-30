Merkezefendi ilk kez yaptı

Merkezefendi ilk kez yaptı
Yayınlanma:
Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçını kazandı ve ilk kez sezona galibiyetle başladı.

Basketbol Süper Ligi'nde beşinci sezonuna giren Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun açılış maçında Bursaspor'u 75-65 yenerek moral tazeledi.

Denizli ekibi ligde ilk kez sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyorBeşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor

''BİR SEZONUN GİDİŞATINI DA BELİRLEYEBİLİR''

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Antrenör Zafer Aktaş, takımının mücadelesinden memnun olduğunu ancak geliştirmeleri gereken önemli noktalar olduğunu vurguladı. Zafer Aktaş, "Süper Lig’de beşinci yılımız. İlk dört seneye mağlubiyetle başlamıştık. Bu sezon kazanmaya başlayalım istedik. Çünkü bir başlangıç, bir sezonun gidişatını da belirleyebilir. Bu maçtaki enerjimiz de zaten bunu gösterdi" dedi.

Yeni bir kadro kurduklarını, bazı oyuncuların sakatlıktan döndüğünü ve takımın henüz tam oturmadığını belirten Antrenör Zafer Aktaş, özellikle son periyottaki hatalara dikkat çekip, "Son periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Topu çembere bile gönderemeden döndüğümüz pozisyonlar oldu. Bu da maçın sonunu daha zorlu hale getirdi. Oyunun kontrolünü ele almamız gereken anları daha iyi değerlendirmeyi öğrenmeliyiz. Bu da zamanla, tecrübeyle olacak" açıklamalarını yaptı.

FERDİ ZEYREK VAKFI'NA DESTEK ÇAĞRISI

Manisalı olan Antrenör Zafer Aktaş, haziran ayında evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına kurulan vakfın açılış gününde vakfa destek çağrısında bulundu.

Ferdi Zeyrek'in arkadaşı olan Aktaş, Bursaspor maçını Zeyrek'in adının yazılı olduğu formanın geçirildiği sandalyede izledi. Aktaş tüm yardımseverlerden çocuklara umut olması için kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı'na destek olmalarını istedi.

Vakfın, Ferdi Zeyrek’in hayattayken öncüsü olduğu sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir hale getirmek, özellikle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, maddi durumu yetersiz öğrencilere burs vermek, kadın, çocuk ve gençlik projelerine destek sunmak, afet ve acil durumlarda yardım çalışmaları yürütmek, kültürel ve sanatsal projeleri desteklemek gibi birçok alanda faaliyet göstermesi planlanıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

