Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor
Yayınlanma:
BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Lietkabelis Panevezys deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımına konuk olacak.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Kalnapilio Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçını unutmadıErtuğrul Doğan Fenerbahçe maçını unutmadı

TÜRK TELEKOM İLE AYNI GRUPTA

Bir diğer Türk temsilcisi Türk Telekom ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlı takım, normal sezonda ayrıca Buducnost VOLI (Karadağ), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Dolomiti Energia Trento (İtalya), London Lions (İngiltere), Niners Chemnitz (Almanya), Panionios (Yunanistan) ve Ratiopharm Ulm (Almanya) takımlarıyla karşılaşacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Spor
Galatasaray Liverpool maçı öncesi Osimhen gelişmesi
Galatasaray Liverpool maçı öncesi Osimhen gelişmesi
Deniz Çoban: 2 penaltı verilmedi
Deniz Çoban: 2 penaltı verilmedi
Ergin Ataman'ın yıkan karar alındı
Ergin Ataman'ın yıkan karar alındı