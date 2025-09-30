Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçını unutmadı

Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçını unutmadı
Yayınlanma:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine açıklamalar yaptı. Doğan, Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını hatırlatarak, ''Fenerbahçe deplasmanında galibiyetimizin önüne yine hakemler tarafında ket vuruldu'' dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisinin 232’nci sayısına açıklamalarda bulundu. Kulübün yeniden yapılanma sürecini kararlı ve planlı bir şekilde yürüttüklerini belirten Doğan, “Kulübümüzün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar atıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve bu yapıyı kalıcı hale getirmek” dedi.

Fenerbahçe Nice maçı öncesi yıkıldıFenerbahçe Nice maçı öncesi yıkıldı

Yeni sezonda kadroya katılan genç oyuncuların yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını vurgulayan Doğan, “Aynı zamanda geleceğin Trabzonspor’unu da şekillendiriyorlar. Her transfer, uzun vadeli planlamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişime açık, değer yaratabilecek bir oyuncu profili üzerinden ilerliyoruz. Bu yaklaşım, kulübümüzün hem sportif hem de ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

‘GEÇMİŞ HATALARDAN DERS ALDIK’

Geçmiş yıllarda yapılan hatalardan önemli bir deneyim kazandıklarını söyleyen Doğan, “Yanlış planlamaların, kulübün mali ve sportif dengelerini nasıl zorladığını gördük. Artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve doğru transfer politikaları bu sürecin temelini oluşturuyor” diye konuştu.

‘HAKEM KARARLARI ALEYHİMİZE İŞLEDİ’

Hakem kararlarının aleyhlerine işlediğini kaydeden Doğan, “Ligin ilk haftalarında takımımız, hakem kararlarının açık şekilde aleyhimize işlediği bir ortamda mücadele etti. Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında galibiyetimizin önüne yine hakemler tarafında ket vuruldu. Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur. Adalet, herkese lazımdır” şeklinde konuştu.

‘EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTAR’

Başkan Doğan, Trabzonspor’un en büyük gücünün taraftar olduğunu vurgulayarak, “Bugün de tüm süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için en önemli unsur, sizlerin desteğidir. Yeniden yapılanma zaman alır ama sonunda daha güçlü ve daha sağlam bir Trabzonspor ortaya çıkar” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Spor
Galatasaray Liverpool maçı öncesi Osimhen gelişmesi
Galatasaray Liverpool maçı öncesi Osimhen gelişmesi
Deniz Çoban: 2 penaltı verilmedi
Deniz Çoban: 2 penaltı verilmedi
Ergin Ataman'ın yıkan karar alındı
Ergin Ataman'ın yıkan karar alındı