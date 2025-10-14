Memik Yılmaz destek istedi

Yayınlanma:
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'de oynayacakları Antalyaspor maçının bilet fiyatlarını 27 lira yaptıklarını hatırlattı ve taraftarlardan takımı desteklemelerini istedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan haftalarda şehre yakışır bir futbol anlayışıyla önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Güzel oyunu puanlarla süslemeye devam etmek istediklerini aktaran Yılmaz, ligin üst sıralarına tırmandıkça ligin daha zorlu bir hal alacağına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte özellikle iç saha maçlarında taraftar desteğinin daha da artmasını istediklerini vurguladı.

Ligin 9. haftasında sahalarında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hocamız, futbolcularımız, teknik heyet ve yönetim olarak bizler her hafta yoğun çabalar göstererek maçlara çıkıyoruz.

Tek gayemiz şehrimizi mutlu etmek. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu yüzden Antalyaspor maçı bizim için çok önemli.

Artık özellikle iç sahalarda dolu tribünlerle maça çıkmak istiyoruz. Bu kapsamda taraftarımıza jest yaparak bilet fiyatlarını 27 lira yaptık.

Şehrimizin de bizi yalnız bırakmayacağına eminiz. Antalyaspor maçında, 27 bin taraftarla futbol şöleni yaşatıp galibiyete ulaşmak istiyoruz.

Biz üzerimize düşeni yaptık, artık söz Gaziantep FK'li futbolseverlerde."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

