Mehmet Topal geri dönüyor

Romanya'daki başarısıyla dikkat çeken tecrübeli teknik direktör Mehmet Topal yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Romanya basını Mehmet Topal'ın geri döneceğini yazdı.

Romanya Süper Ligi ekiplerinden CFR Cluj, teknik direktörlük görevi için Türk çalıştırıcı Mehmet Topal’ı gündemine aldı.
Andrea Mandorlini ile yollarını ayıran Cluj yönetimi, Dan Petrescu ile anlaşma sağlayamayınca rotasını Mehmet Topal’a çevirdi.

GERİ DÖNÜYOR

Romanya basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj, Mehmet Topal’a resmi teklifini sundu. Taraflar arasında şartların görüşüldüğü, ancak henüz nihai kararın verilmediği bildirildi. Topal’ın cevabının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

Mehmet Topal, daha önce Petrolul Ploiesti ile Romanya liginde başarılı bir grafik çizmişti. Bu performansı, ülkedeki diğer kulüplerin de dikkatini çekmiş ve Cluj’un radarına girmesini sağlamıştı.

Mehmet Topal Romanya'da başarısıyla tanınıyor

2. ROMANYA SEFERİ

CFR Cluj’un Mehmet Topal ile anlaşması halinde, Türk teknik adam Romanya’da ikinci kez görev alacak. Bu gelişme, hem Topal’ın uluslararası kariyeri hem de Türk teknik direktörlerin Avrupa’daki temsili açısından önemli bir adım olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

