Marmaris'te denizi kapladılar: 4 ayak kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 2. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Norveç, Rusya, Fransa, Estonya, Slovakya, Yunanistan, Ukrayna, Belarus ve İtalya'dan 44 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

6 AYAKLI YARIŞ

6 ayaklı yarışta yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

YELKENLİLER DENİZİ KAPLADILAR

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında, koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı. İlk günde koy içinde iki yarış yapılırken balonlarını açan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, kış trofelerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, her yarışta yat ve yelkenci sayısının arttığını kaydetti.

Altı ayaktan oluşan trofenin ikinci etabı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak. Yarışlar 4 ayak sonra sona erecek. (AA)