Markus Gisdol: Şaka gibi bir gol

Markus Gisdol: Şaka gibi bir gol
Yayınlanma:
Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Gençlerbirliği ile berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, kendi sahalarında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gisdol, şunları söyledi:

"Bugünkü sonucu kabullenmek hakikaten zor. Çünkü, duygularımızı bir kenara bırakırsak eğer, takımımız çok iyi performans sergiledi. Yüzde 72 topa sahip oldu. Kaleye çekilen 22 şut var. Normalde böyle bir maç oynadıktan sonra 4-0 kazanırsınız.

Rakibimiz sadece ilk yarıda 1 şut çekti. O da aslında şaka gibi bir şekilde gol oldu ve bu şekilde öne geçtiler. Ama takımımız, oyuncularım başını öne eğmediler. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler.
Oyunu genel anlamda kontrol ettik. Maçtan sonra başkanımız soyunma odasına geldi kendisi de 'takımın sahaya iyi bir performans koyduğunu' söyledi.

"TARAFTARLARIMIZI ANLAYABİLİYORUM"

Samimiyetimle şunu söyleyebilirim, tam takım olarak çalışabileceğim ilk dönem önümüzdeki milli takım arası olacak. Geçmişte kulübümüz ve takımımızın problemleri vardı. Ben konuştuğumuz zaman da bu takımı bu süreçten çıkaracağımıza hazır olduğumu söylemiştim. Benim işim bu. Ama bu adım adım gerçekleşecek bir şey. Duygularımızı, bir kenara bırakmamız gerekiyor.

9 kişiyle 1 puan aldılar9 kişiyle 1 puan aldılar

Taraftarlarımız bugünkü neticeden dolayı bir hayal kırıklığına uğradılar. Onları anlayabiliyorum. Maç boyunca takımımızı çok pozitif bir şekilde desteklediler.

Takım, elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Gol atmak adına maçın sonunda üç santrforla sahadaydık. Ne yazık ki maçın sonunda bir puanla ayrıldık ve bununla yaşayıp kabul etmek zorundayız."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Emre Belözoğlu: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Emre Belözoğlu: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Sadettin Saran futbolculara ne söylediğini açıkladı
Sadettin Saran futbolculara ne söylediğini açıkladı
Domenico Tedesco ayrılığı resmen açıkladı
Domenico Tedesco ayrılığı resmen açıkladı