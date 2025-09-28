9 kişiyle 1 puan aldılar
Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.
50. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Topa kayarak müdahale etmek isteyen Carole'in bacağına basan Koita, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
60. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşundan top savunmadan döndü. Dönen topu altpas içesinde tamamlayan Tuci'nin şutunu kaleci uzaklaştırmayı başardı.
70. dakikada Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı. Taç atışını geciktiren Gençlerbirliği'nden Franco ile Ramazan Civelek arasında tartışma çıktı. Ramazan Civelek yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Franco'yu kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
90+1 dakikada sağ kanatta Opoku'nun ortasında ön direkte Talha Sarıarslan topu aşırttı. Arka direğe koşu yapan Tuci meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Yiğit Arslan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Dk. 60 Nurettin Korkmaz - Dk. 82 Talha Sarıarslan), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tuci), Opoku, Furkan Soyalp (Dk. 90+3 Mehmet Eray Özbek), Benes, Cardoso, Onugkha
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic (Dk. 46 Koita), Oğulcan Ülgün (DK. 90 Onyekuru), Göktan Gürpüz (Dk. 66 Sinan Osmanoğlu), Dele-Bashiru, Franco, Niang (Dk. 82 Zuzek)
Goller: Dk. 26 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği), Dk. 90+1 Tuci (Zecorner Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 50 Koita, Dk. 70 Franco (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: DK. 19 Thalisson Dk. 71 Goutas (Gençlerbirliği), Dk. 22 Abdulsamet Burak, Dk. 71 Bilal Bayazıt, Dk. 75 Denswil, Dk. 83 Carole (Zecorner Kayserispor)