Marcao'dan hakem tepkisi: Her şey daha karmaşık hale geldi

Sevilla’nın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Atletico Madrid karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Özellikle penaltıdan gelen ilk gol sonrası yaşanan benzer pozisyonun değerlendirilmemesine dikkat çeken Marcao, ikinci golün iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır hatası: Maç sonu çok sert yüklendi

"KIZGINIM"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao, hakemlerin tutarsız kararlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:

İkinci yarıda olanlara biraz kızgınım. Dürüst olmak gerekirse hakemler hakkında bir şey bilmiyorum. Sezon başlamadan önce neyin değiştiğini anlatıyorlar ama maçlar başlayınca her şey daha karmaşık hale geliyor!

"FAUL OLMALIYDI"

Marcao, Atletico Madrid’in ilk golünde penaltı kararı verildiğini hatırlatarak, benzer bir pozisyonda ikinci golün geçerli sayılmasını eleştirdi:

İlk golde penaltı verildiyse, ikinci golde de faul düdüğü çalmalıydı. En ufak temas bize olunca penaltı, onlara olunca devam!

Brezilyalı stoper, açıklamasını duygusal bir tonla tamamladı:

Bilmiyorum! Kızgınım!

Marcao’nun bu çıkışı, İspanya La Liga’da hakem kararlarının yeniden tartışma konusu olmasına neden oldu. Sevilla cephesinde bu tür kararların sezonun gidişatını etkileyebileceği yönünde endişeler artıyor.