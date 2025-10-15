Marangozlar odası sporcular için devreye girdi

Marangozlar odası sporcular için devreye girdi
Yayınlanma:
Tosya'da taekwondo sporuna destek Marangozlar Odası'ndan geldi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde taekwondo sporuna gönül veren gençler, yerel desteklerle çalışmalarını sürdürüyor.
Antrenör Ali Özder’in öncülüğünde faaliyet gösteren taekwondo ekibine, Tosya Marangozlar Odası tarafından spor malzemesi desteği sağlandı. Bu katkı, hem sporcular hem de ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

"ASLINDA EMEKLİ OLMUŞTUK"

Tosya’da taekwondo sporunun öncüsü olan ve ilçeye bu branşı kazandıran Ali Özder, yaptığı açıklamada spora olan sevgisinin kendisini yeniden sahalara döndürdüğünü belirtti. Özder, "Aslında emekli olmuştuk ve spora veda etmiştik. Ancak taekwondo sevgisi ve Tosya’nın vefası bizi tekrar antrenmanlara başlatmaya itti" diyerek duygularını paylaştı.

2021 yılında Tosya’da taekwondo faaliyetlerini yeniden başlattıklarını hatırlatan Özder, spor malzemesi temininde yaşanan zorluklara dikkat çekti ve "Devletin tasarruf tedbirleri nedeniyle malzeme almakta zorlanıyoruz. Başarı bekleniyor ama kaynak yok. Bu noktada Tosya Belediye Başkanı Volkan Bey, Marangozlar Odası ve yönetim kurulu bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

tosyali-taekwondocularin-buyuk-basarisi-2.webp
Ali Özder zorlandıklarını söyledi

Ali Özder, sporcularının bu destekleri boşa çıkarmayacağına inandığını vurgulayarak, "İnanıyorum ki gençlerimiz bu katkılara başarılarıyla cevap verecekler" ifadelerini kullandı.
Özder ayrıca Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Tosya Belediyesi ve Marangozlar Odası’na teşekkürlerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

