Manisa FK'da bahis temizliği: 4. isimle de yollar ayrıldı

Manisa FK bahis soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalan Samet Karabatak'ın sözleşmesini feshetti.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, kalecisi Samet Karabatak'la yollarını ayırdı.

Bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 gün hak mahrumiyeti cezası sona eren ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulan 24 yaşındaki file bekçisi ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

DAHA ÖNCE 3 İSMİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Manisa FK daha önce de bahis soruşturması sonrası tutuklanan Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshetmişti.

Galatasaray'a transferde büyük sürpriz: 2. Lig ekibine imzayı attıGalatasaray'a transferde büyük sürpriz: 2. Lig ekibine imzayı attı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SEREST KALDI

Samet de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Kadir Kaan'la birlikte gözaltına alınarak ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PERFORMANSI

Samet Karabatak bu sezon siyah-beyazlılarda 4 lig ve 1 kez Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

