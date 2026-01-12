Manisa FK Ümraniyespor'u tek golle yendi

Manisa FK Ümraniyespor'u tek golle yendi
Yayınlanma:
Manisa FK, 1. Lig'de sahasında Ümraniyespor'u tek golle yendi.

1. Lig’in 20. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

DETAYLAR

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Murathan Çomoğlu
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 84 Osman Kahraman), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (DK. 46 Cissokho), Adekanye (Dk. 90+4 Ahmet Şen), Yusuf Talum, Diony

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 71 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 72 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Soukou), Barış Ekincier (Dk. 63 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik (Dk. 63 Kosoko)
Gol: Dk. 62 Diony (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 71 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Vedat Karakuş (Manisa FK) Dk. 89 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

