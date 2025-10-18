Manisa FK - Erzurum FK: Goller ikinci yarıda

Manisa FK - Erzurum FK: Goller ikinci yarıda
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de Manisa FK ile Erzurum FK yenişemedi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasındaki Manisa FK-Erzurumspor FK karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

MANİSA FK ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada ilk golü ev sahibi Manisa FK attı. 53. dakikada Diony takımını 1-0 öne geçirdi.

Erzurum FK bu gole 10 dakika sonra Rodriguez'le karşılık verdi ve maç 1-1 sonuçlandı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Eyüp Özer, Orhun Aydın Duran

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 82 Umut Erdem), Bartu Göçmen, Herelle, Yusuf Talum, Cissokho, Toure (Dk. 46 Burak Süleyman), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 81 Adekanye), Lindseth, Diony

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk.87 Sylla), Crociata (Dk. 82 Murat Cem Akpınar), Rodriguez (Dk. 82 İlkan Sever), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Sefa Akgün) Eren Tozlu (Dk. 87 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 53 Diony (Manisa FK), Dk. 63 Rodriguez (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 11 Toure, Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 45+3 Ayberk Karapo, Dk. 90+4 Herelle (Manisa FK), Dk. 70 Baiye, Dk. 80 Rodriguez (Erzurumspor FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

