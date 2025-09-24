Manisa deplasmanda kazandı: Taner Taşkın sözünü sakınmadı

Deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 mağlup eden Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın

Manisa FK'nin Teknik Direktörü Taner Taşkın da iyi bir takım olduklarını dile getirdi. 4-1'lik Bandırmaspor galibiyeti sonrası takımına çok güvendiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

Bu sene gençler ve tecrübeli arkadaşlarla yeni bir takım olduk. Yeni takım olmanın vermiş olduğu bazı sorunları maçlarda yaşadık. Küçük ayrıntılardan dolayı maç kaybettik. Bu durum bizim iyi bir takım olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.
Ben çocuklarıma çok güveniyorum. Bugün de böyle bir deplasmanda farklı galip gelmemiz bizim için çok güzel bir özgüven maçı oldu.
Bize destek veren taraftarlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederiz.

Bandırmaspor: 1 - Manisa FK: 4

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk. 46 Tolga Kalender), Bacuna, Ndongala, Emirhan Acar (Dk. 46 Topalli), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 74 Enes Aydın), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Gani Burgaz), Mulumba, Samake (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Douglas Tanque

Manisa FK: Samet Karabatak, Yusuf Talum (Dk. 89 Fırat İnal), Kadir Kaan Yurdakul, Diony (Dk. 80 Yunus Emre Yüce), Ada İbik, Benrahou (Dk. 70 Lindseth), Cissokho, Burak Süleyman (Dk. 69 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 80 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 28, 72 Diony, Dk. 41 Benrahou, Dk. 68 Burak Süleyman, (Manisa FK), Dk. 56 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Emirhan Acar, Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Cissokho (Manisa FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

