Manchester City'den gelir gelmez Fenerbahçe maçına çıkacak

Pazartesi akşamı Süper Lig'de oynanacak Kocaelispor Fenerbahçe maçı öncesi Körfez ekibi flaş bir transfere imza attı.

Ara transfer dönemine hızlı giren Kocaelispor, Manchester City’den kadrosuna kattığı genç orta saha oyuncusu Mamadou Susoho ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu, bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

SELÇUK İNAN İSTEDİ

Kocaelispor’un ara transfer dönemindeki ilk hamlesi olan Susoho, takımla kısa sürede uyum sağlamaya çalışıyor. Selçuk İnan'in istediği futbolcunun kısa sürede takıma uyum sağlaması dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncunun performansı teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA KADRODA YER ALACAK

Susoho’nun, Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda yer alacağı öğrenildi. Manchester City'den gelen genç futbolcunun ayağının tozuyla Fenerbahçe maçında sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Selçuk İnan'ın Susoho'ya ikinci yarıda şanş vereceği ifade edildi.