Maduro'ya ABD'lilerin giydirdiği eşofman İspanyol devinden çıktı: Vedat Muriç de var

İspanya La Liga devi Mallorca, ABD'nin askeri müdahaleyle yakaladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı sırada üzerindeki eşofmanı giyerek Girona karşısına çıktı. Video kısa sürede dünya gündemine yerleşti.

La Liga'nın 18. haftasında Mallorca, sahasında Girona ile karşılaştı.
Estadi Mallorca Son Moix'te oynanan mücadele, Girona'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Girona'nın galibiyet gollerini 25. dakikada Tsygankov ve 63. dakikada penaltıdan Vanat attı.
Mallorca tek golü 90+1'de penaltıdan Vedat Muriç ile buldu.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İspanyol devi Mallorca, Girona ile oynanacak maç öncesi ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu.
Futbolcular, maça Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırıldığı sırada giydiği kıyafetlerle geldi.
O anlar, sosyal medyada binlerce görüntülenme aldı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

