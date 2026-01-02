Maçı bırakıp çay içmesi Erzurumspor'a müjdeyi getirdi

Yayınlanma:
Matija Orbanic'in maç içerisinde çay içtiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yaşananlar sonrası Erzurumspor'a çay firmasından sponsorluk teklifi geldi.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Erzurumspor sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı tek golle mağlup etmeyi başardı.

Eksi 10 dereceyi bulan soğukta oynanan maçta Erzurumspor kalecisi Matija Orbanic’in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ İÇERİSİNDE ÇAY İÇTİ

Kalenin dibine karton bardakta çay bırakan deneyimli file bekçisinin maç oynandığı sırada çay içtiği görüntüler dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erzurumspor da “Soğukla alakası yok, çay içmeyi seviyor” ifadelerini kullandı.

507720.jpg

GÖRÜNTÜLER SPONSORLUK GETİRDİ

Kardelen TV’de yayınlanan Spor Aktif programına konuk olan Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da o görüntüler üzerine sevindiren bir haber verdi. Dal yaptığı açıklamada bir çay fimasının sponsorluk için temasa geçtiğini dile getirdi. Taraflar arasında imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

