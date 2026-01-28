Maç taktiklerini yapay zekaya göre yapan teknik direktörü kovdular

Yayınlanma:
Rusya'da çalıştığı FK Sochi takımındaki görevine son verilen İspanyol teknik direktör Robert Moreno'nun yapay zeka yüzünden görevine son verildiği ileri sürüldü.

Rusya'da FK Sochi takımının başındaki İspanyol teknik direktör Robert Moreno'nun görevine son verilmesinin ardından çok çarpıcı bir iddia ortala atıldı.
Daha önce Fransa'nın Monaco takımında da çalışan Moreno'nun yapay zeka nedeniyle gönderildiği ileri sürüldü.
Kulübün eski genel direktörü Andrei Orlov, Moreno'nun takımı yönetirken yapay zekayı kullandığını belirterek, "Antrenman programlarından seyahat planlarına, maç taktiklerinden transfer değerlendirmelerine kadar birçok konuda yapay zekadan faydalandı" dedi.

Taraftar ve teknik direktör tribüne gidip önce özür diledi sonra söz verdi

Orlov, "Moreno bazı durumlarda yapay zeka önerilerini birebir uyguluyor, ona göre hareket ediyordu. Bu durum kulüp yönetimini rahatsız etti ve yollar ayrıldı" diye konuştu.

MORENO İDDİAYI REDDETTİ

Robert Moreno ise bu iddiaları soran İspanyol basınından AS'a konuştu.
İddiaları reddeden Moreno, "Yapay zekayı Rusça-İspanyolca çevri amaçıyla sınırlı olarak kullandım. Maç hazırlığı, kadro seçimi veya transfer konusunda hiçbir zaman yapay zekadan faydalanmadım. Bu iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.
Teknolojiyi destekleyici bir araç olarak gördüğünü vurgulayan Moreno, "Tüm kararlarımı teknik ekiple birlikte aldım" dedi.

