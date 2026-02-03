Lucescu'dan kötü haber: İlaç tedavisine yanıt vermedi

Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Romanya Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, yeniden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Geçirdiği ağır grip sonrası bağışıklık sisteminin zayıfladığı belirtilen Lucescu'nun, vücudunun mevcut antibiyotik ilaç tedavisine yanıt vermediği ifade edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu'dan kötü haber geldi.
Lucescu, geçtiğimiz günlerde ağır bir grip geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

YENİDEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle yeniden tedavi altına alındı.
Henüz bir hafta önce taburcu edilen 80 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, geçirdiği soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sisteminin zayıfladığı ifade edildi.
Doktorların tavsiyesi üzerine yeniden tedavi altına alınan Lucescu'nun en az 3 gün gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

KAPSAMLI TESTLER YAPILACAK

Romanya basınında yer alan habere göre; Lucescu'ya hastanede kaldığı süre boyunca kapsamlı testler uygulanacağı ve tüm sağlık sorunlarını tespit edilmesi için çalışma yapılacak.

İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT VERMEDİ

Romanya basını, Lucescu'nun ağır gribi yılın başında kaptığını ve bu nedenle Romanya Milli Takımı'nın Antalya'da yapılan antrenmanlarına gidemediğini yazdı.
Lucescu'nun iyileştirme belirtileri gösterse de komplikasyonların yeniden ortaya çıktığı, doktorların zayıflamış bağışıklık sistemi nedeniyle antrenörün vücudunun mevcut antibiyotik tedavisine yanıt vermediğini tespit ettiği ifade edildi.

KRİTİK MAÇ 26 MART'TA

Türkiye ve Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında 26 Mart tarihinde İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak.
Bu maçın galibi, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile final oynayacak.
Mücadeleyi kazanan takım adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıracak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

