Liverpool'un 48 milyon euroluk eski yıldızı hapisten kurtuldu

İngiliz devi Liverpool'un eski golcüsü Andy Carroll son çıktığı mahkemede şartlı olarak serbest bırakıldı. Caroll 2011 yılında Newcastle United'dan Liverpool'a 48 milyon euroya transfer olmuştu.

Liverpool’un 2011’de 48 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İngiliz forvet Andy Carroll, eski eşi Billi Mucklow’a yönelik taciz yasağını ihlal ettiği iddiasıyla mahkemeye çıktı. Mart ayında yaşanan bir olay sonrası Nisan 2025’te tutuklanan Carroll, Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi’nde suçsuz olduğunu savundu.
Mahkeme kayıtlarına göre Carroll, Mucklow’u defalarca aradığı gerekçesiyle yargılanıyor. Yıldız oyuncu, yakın zamanda geçirdiği bacak ameliyatı nedeniyle duruşmaya koltuk değnekleriyle katıldı.
HAPİS CEZASINDAN KURTULDU

BBC Sport’un aktardığına göre Carroll, yargıç yardımcısı Roy Brown tarafından şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Ancak kendisine, eski eşiyle herhangi bir şekilde iletişim kurmaması yönünde kesin talimat verildi. Brown, “Bu yasağı ihlal ederseniz tutuklanıp gözaltına alınabilirsiniz” uyarısında bulundu.
Carroll’ın davası 4 Mart’ta Chelmsford Crown Mahkemesi’nde görülecek. Suçlu bulunması halinde para cezasından beş yıla kadar hapis cezasına kadar uzanan yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
44 MAÇTA 6 GOL ATTI

Futbol kariyerine Newcastle United’da başlayan Carroll, 2010’da takımın Premier League’e yükselmesinde önemli rol oynadı. Bir yıl sonra Liverpool’a rekor bedelle transfer olan golcü, Anfield’da beklentileri karşılayamadı ve 44 maçta yalnızca 6 gol kaydetti.
West Ham United’a kiralanan Carroll, 2013’te Hammers ile kalıcı sözleşme imzaladıktan sonra yeniden Newcastle’a döndü. Ardından Reading, West Brom, Amiens ve Bordeaux formaları giydi.

6. LİG EKİBİNE GİTTİ

İngiltere Milli Takımı’nda 9 kez görev alan Carroll, 2025 yılında sürpriz bir kararla altıncı lig ekibi Dagenham & Redbridge’e transfer oldu. Bedelsiz olarak imza atan tecrübeli forvet, bu sezon şu ana kadar 13 lig maçında forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

