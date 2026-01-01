Liverpool yılın ilk maçında istediğini bulamadı

Liverpool yılın ilk maçında istediğini bulamadı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leeds United ile golsüz berabere kaldı.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi.

KAZANAN ÇIKMADI

Anfield'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve takımlar 1'er puana razı oldu.
Leeds United'da Ampadu, 61. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Manchester United maçında forma giyemeyecek.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 33 yaptı ve 4. sırada yer aldı.
Leeds United ise 21 puanla 16. sırada kaldı.
Liverpool, ligin gelecek haftasında Fulham deplasmanına çıkacak. Leeds United ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

CRYSTAL PALACE VE FULHAM DA YENİŞEMEDİ

Günün diğer maçında Crystal Palace, sahasında Fulham'ı konuk etti.
Bu maçta da kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Ev sahibi 39. dakikada Mateta ile öne geçerken, 80. dakikada sahneye çıkan Cairney Fulham'a dengeyi getirdi.
Bu sonuçla her iki takım da puanını 27'ye yükseltti.

