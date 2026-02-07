Lider Bursaspor'a kötü haber geldi

TFF 2. Lig'de 50 puanla 1. sırada yer alan Bursaspor, Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak.

8 Şubat Pazar (yarın) oynanacak mücadele, saat 15.00'te başlayacak.

BURSASPOR'A KÖTÜ HABER

Bursaspor'un 20 Aralık 2025 tarihinde Aliağa FK ile oynadığı maçta sakatlanan Hakkı Türker'in geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

Yeşil-beyazlılar, uzun bir süredir sahalardan uzak olan futbolcusu ile ilgili kötü haberi açıkladı.

BİR SÜRE DAHA OYNAYAMAYACAK

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, ''Aliağa FK maçında sakatlanan ve rectus femoris kasında kanama, ödem ile kısmi yırtık tespit edilen profesyonel futbolcumuz Hakkı Türker, planlanan tedavi protokolü kapsamında geçen hafta takım antrenmanlarının belirli bölümlerine katılmıştır.

İleri düzey sportif aktiviteler esnasında ağrı hisseden sporcumuza kontrol amaçlı MR görüntülemesi yapılmıştır. Yaralanan dokunun bir kısmında iyileşme gözlenmekle beraber, kas içindeki ödemin tam anlamıyla dağılmaması nedeniyle yeni bir enjeksiyon tedavisi planlanmış; bu kapsamda sporcumuzun bir süre daha takımdan ayrı çalışması uygun görülmüştür.

Sporcumuzun sahaya dönüş süresi titizlikle takip edilecek olup, klinik durumu ve yapılacak kontrol MR görüntülemelerinin ardından netlik kazanacaktır'' ifadelerine yer verildi.