La Liga ekibini bıraktı koşa koşa 2. Lig'de şampiyonluğa giden takıma geldi

Yayınlanma:
Batman Petrolspor, La Liga ekiplerinden Levante UD'da forma giyen Karan Topdemir'i kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor’da sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

LA LİGA’DAN TRANSFER

Kırmızı-beyazlılar, İspanya La Liga ekiplerinden Levante UD’da forma giyen Karan Topdemir’i kadrosuna kattı.

Batman Petrolspor’dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Levante UD forması giyen futbolcu Karan Topdemir ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yapılan anlaşmanın hem kulübümüze hem de sporcumuza hayırlı olmasını temenni ediyor, Karan Topdemir'e Batman Petrolspor forması altında başarılar diliyoruz” denildi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

19 yaşındaki Karan Topdemir, sol kanat olarak sahaya çıkıyor. Genç futbolcu, U19 Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

2. LİG’DE LİDERLER

Batman Petrolspor, geride kalan 24 haftada 54 puan toplamayı başardı. Kırmızı-beyazlılar, en yakın takipçisi Muğlaspor’un 1 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

