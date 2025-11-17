Kuzeyboru evinde kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın son maçında Kuzeyboru, konuk ettiği İlbank'ı 3-1 yendi.
Bu sonuçla Kuzeyboru, ligde çıktığı 5. maçta ikinci galibiyetini aldı.
İlkbank 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.
MAÇTAN DETAYLAR
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Lozo, Nilsu Şen, Ege Melisa Bükmen)
İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Hilal Kocakara, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Elif Su Yavuz)
Setler: 25-19, 14-25, 25-18, 25-22
Süre: 116 dakika (29, 25, 28, 34)
Kaynak:Haber Merkezi / AA