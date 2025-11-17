Kuzey Tunçelli'nin yeni adresi belli oldu

Kuzey Tunçelli'nin yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Avrupa şampiyonu milli sporcu Kuzey Tunçelli, Teksas Üniversitesi Yüzme Takımı'nın kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

Erkekler 1500 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu ve dünya kısa kulvar 3'üncüsü Kuzey, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Yüzme Şampiyonası'nı 2025'te zirvede tamamlayan Teksas Üniversitesi'ne gideceğini duyurdu.

''HEYECANINI YAŞIYORUM''

18 yaşındaki Kuzey, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerim ve hayatım için önemli bir adımı bugün sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum.

Barcelona Camp Nou'ya dönüyor: Oynayacağı ilk maç belli olduBarcelona Camp Nou'ya dönüyor: Oynayacağı ilk maç belli oldu

FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR

University of Texas ile geleceğim için yollarımızı birleştirdiğimizi büyük bir onurla duyuruyorum. Bu şansı bana sunan (başantrenör) Bob Bowman'a, (yardımcı antrenör) Erik Posegay'e ve tüm Texas ailesine de ayrıca merhaba demek istiyorum. Bu noktaya gelmemde sonsuz emeği olan ve yola yine hep beraber devam edeceğimiz antrenörüm Aykut Çelik'e, kulübüm Fenerbahçe'ye, federasyonumuza ve tüm ekibime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hem 800 hem de 1500 metre serbest stilde son iki dünya ve Avrupa gençler şampiyonasının altın madalyalı ismi Kuzey, 1500 metre serbest stil uzun ve kısa kulvar dünya gençler rekorlarını da elinde tutuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Spor
İngiliz yıldız Mesut Özil'i öve öve bitiremedi
İngiliz yıldız Mesut Özil'i öve öve bitiremedi
Arda Turan açıkladı: Bombalar gelince sığınağa indik
Arda Turan açıkladı: Bombalar gelince sığınağa indik
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu