Küme hattına demir atan 2. Lig ekibinde teknik direktör gönderildi

2. Lig'de küme hattından bir türlü kurtulamayan ve demir atan Altınordu'da teknik direktör Ender Traş ile yollar ayrıldı. Altınordu, daha önce Altay'dan istifa eden Yusuf Şimşek ile görüşmelere başladı.

2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Ender Traş ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, önceki hafta Altay'daki görevinden istifa eden teknik direktör Yusuf Şimşek'le bir görüşme gerçekleştirdi.

YUSUF ŞİMŞEK MASAYA OTURACAK

Görüşmeyi doğrulayan ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyleyen Yusuf Şimşek, bugün İzmir'e gelerek Altınordu yönetimiyle masaya oturacağını dile getirdi. Kırmızı-lacivertlilerin son dakika pürüzü yaşanmaması halinde takımın başına Yusuf Şimşek'i getireceği ifade edildi. Altınordu'da bu sezon teknik direktör olarak Namet Ateş ve Ender Traş'tan sonra üçüncü teknik adam olarak Yusuf Şimşek'in görev alması bekleniyor.
Teknik patron Yusuf Şimşek ise bu sezon 3. Lig'de mücadele eden Altay'ın başına 4. haftada geçmiş ve 1 puanla devraldığı siyah-beyazlı takımı 18'inci hafta sonunda 21 puana taşıdı.
Şimşek önderliğindeki Altay 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi alırken, deneyimli çalıştırıcı maç başına 1,3 puan ortalaması yakaladı.

MALİ SIKINTILARDAN DOLAYI İSTİFA ETMİŞTİ

Altay'da yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle istifa eden 50 yaşındaki teknik adamın, kalan haftalarda Altınordu'yu kümede tutmak için mücadele vermesi bekleniyor. Altınordu'nun kümede kalması halinde Yusuf Şimşek'e özel prim vereceği de iddia edildi.
Öte yandan Ender Traş, Altınordu'da 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgiyle 0,7 puan ortalaması yakaladı.
