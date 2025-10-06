Kulüpler köşeye sıkıştırdı: UEFA mecbur kaldı

Kulüpler köşeye sıkıştırdı: UEFA mecbur kaldı
Yayınlanma:
UEFA, mevzuattaki boşluk nedeniyle Villarreal-Barcelona ve Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasını kabul etmek zorunda kaldı

UEFA, İspanya LaLiga'daki Villarreal-Barcelona ve İtalya Serie A'daki Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay verdi.

MEVZUATTAKİ BOŞLUKTAN YARARLANDILAR

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen taleplerin mevzuattaki boşluklar nedeniyle gönülsüz ve "istisnai" olarak onaylandığı belirtildi.

UEFA BAŞKANI ÜZÜLEREK AÇIKLADI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu iki maçın ülke toprakları dışında oynanmasına izin vermenin üzücü olduğunu belirterek, "Emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilmemelidir." ifadesini kullandı.

1584515751734-cefein.jpg
UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin mecbur kaldı

ŞEHİRLER AÇIKLANDI

LaLiga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

