Kulüp başkanı öfkeli taraftarı sakinleştirmek için tribüne gitti

Zonguldakspor'un Amasyaspor'a kaybettiği maç sonrası kulüp başkanı Harun Demir öfkeli taraftatarları sakinleştirdi.

TCH Group Zonguldakspor’un Amasyaspor karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyetin ardından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda tansiyon yükseldi.
3. Lig 3. Grup’un 5. haftasında alınan bu yenilgi sonrası tribünlerde futbolculara yönelik sert tepkiler yükselirken, kulüp başkanı Harun Demir devreye girerek ortamı yatıştırdı.

Maç bitiminde tribünlerin önüne gelen Harun Demir, öfkeli taraftarlarla birebir konuşarak sağduyu çağrısında bulundu.
“Hepiniz baş tacısınız. Yarın yine aynı futbolcularla sahaya çıkacağız. Tepki gösterirken hakaret içeren kelimeler kullanmamaya dikkat edelim. Ben buradayım, merak etmeyin” sözleriyle hem futbolculara sahip çıktı hem de taraftara güven verdi.

Demir’in açıklamaları, takımın moralini koruma ve taraftarla bağları güçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Başkanın “Yarın yine aynı futbolcularla sahaya çıkacağız” vurgusu, teknik heyete ve oyunculara olan güvenin altını çizdi.

Taraftarın tepkisini anlayışla karşılayan Harun Demir, kulübün geleceği adına umut verici mesajlar da verdi. "Güzel şeyler olacak" diyerek hem sabır çağrısında bulundu hem de camiaya moral aşıladı.

