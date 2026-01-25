Kritik maça kar engeli: TFF iptal etti

2. Lig'de zirve yarışı ve küme hattını yakından ilgilendiren Mardin 1969 Spor ve Somaspor arasında oynanması planlanan mücadele kar engeline takıldı. TFF mücadeleyi iptal ederek erteledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanması gereken Mardin 1969 Spor - Somaspor maçı hava koşulları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi.
Somaspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te oynanması planlanan Mardin 1969 Spor - Somaspor karşılaşması, takım kafilemizin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

2. Lig'de zirve yarışını sürdüren Mardin 1969 Spor, 1 maç eksiğiyle 40 puanla 4. sırada yer alıyor.
Küme hattının 1 basamak üstünde yer alan Somaspor ise 1 maç eksiğiyle 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

